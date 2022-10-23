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Звезда 90-х Алиса Мон рассказала о любимых местах для прогулок в Москве

Юлия Курганова
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Звезда 90-х Алиса Мон рассказала о любимых местах для прогулок в Москве
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Звезда 1990-х, певица Алиса Мон назвала свои любимые места для прогулок по столице.

— Я люблю гулять по ВДНХ и находящемуся рядом с ней Космопарку. Там меньше суеты, тихо и красиво, — призналась артистка.

Она добавила, что специально выбрала квартиру в данном районе, чтобы можно было и отдыхать рядом с домом, и решать рабочие вопросы в находящемся недалеко Останкино.

— Мечтаю попасть в парк Горького, покататься на кораблике, хорошо бы вместе с мамой. Теперь уже весной, когда она приедет. В Москве 66 прекрасных парков, так что гуляй — не хочу! — заявила Мон в беседе с «Москвич Mag».

Знаменитость также рассказала, что часто ее можно встретить на Ярославском рынке, который она очень любит, или в фитнес-клубе, куда она приходит поплавать.

Москвичам рассказали о самых красивых аллеях в городских парках. В них горожане могут заниматься спортом, наблюдать за жизнью птиц и любоваться прекрасными видами. Одним из таких мест является музей-заповедник «Царицыно», который особенно понравится любителям длительных неспешных прогулок.

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