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Главные новости к утру 23 октября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 23 октября
Фото: Вечерняя Москва

На западе столицы, на улице Богданова, 37-летний водитель машины «Ауди A6» сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 42-летняя женщина и ее пятилетний сын скончались на месте.

Футбольный клуб «Локомотив» встретился со столичным «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч проходил на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.

Главнокомандующий ВМС США адмирал Майкл Гилдей призвал говориться к вторжению Китая на Тайвань в этом году. Свои опасения он аргументировал тем, что «Пекин выполняет каждое свое обещание».

Первый аппарат многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скиф-Д», и три спутника связи «Гонец-М», которые были запущены на ракете «Союз-2.1б» с космодрома «Восточный», вывели на заданные орбиты.

Россия создает «теневой флот» из нефтяных танкеров, которые близкие к РФ компании скупают по всему миру. О таком способе обойти нефтяное эмбарго Европейского союза, которое начнет действовать с 5 декабря, сообщило агентство Bloomberg.

Футбол Космос Нефть Евросоюз (ЕС) ФК «Динамо» (Москва)
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