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Приметы и советы

Си Цзиньпин избран генсекретарем Компартии Китая на третий срок

Георгий Соланович
В мире
Си Цзиньпин избран генсекретарем Компартии Китая на третий срок
Фото: Администрация президента РФ

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем партии на третий срок. Об этом следует из решения ЦК, распространенного агенством Xinhua в воскресенье, 23 октября.

Кроме того, Си Цзиньпина в третий раз избрали председателем Военного совета ЦК КПК.

В ходе 20-го созыва ЦК партии также был обновлен состав политбюро и постоянный комитет политбюро. Чиновники в ближайшие пять лет, до следующего созыва ЦК, будут принимать решения о дальнейшем развитии партии и страны, передает РИА Новости.

Бывший председатель Китайской народной республики Ху Цзиньтао покинул съезд КПК из-за плохого самочувствия. Ху Цзиньтао настоял на участии в церемонии закрытия созыва, а когда экс-руководителю КНР стало нехорошо, помощники «сопроводили его в комнату для отдыха, расположенную рядом».

28 сентября председатель КНР Си Цзиньпин посетил выставку в Пекине, посвященную достижениям Китая за последнее десятилетие, и таким образом впервые появился на публике после саммита ШОС.

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