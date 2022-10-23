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В доме, на который обрушился самолет в Иркутске, проживали пять человек

Анастасия Колоскова
Происшествия
В доме, на который обрушился самолет в Иркутске, проживали пять человек
Фото: Telegram / Руслан Болотов

Военный истребитель Су-30 обрушился на дом, в котором проживали пять человек. Об этом в воскресенье, 23 октября, сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.

— Уточненный адрес пострадавшего дома — переулок 2-й Советский, 4. В нем проживает пять человек. В момент трагедии их не было дома, — уточнил глава города.

Лишившимся жилища местным жителям предложили временное размещение, добавил Болотов в своем Telegram-канале.

Военный истребитель Су-30 рухнул на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября. Крушение произошло в частном секторе города во время испытательного полета. Площадь пожара на месте крушения составила 200 квадратных метров. На место происшествия выехали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и экстренные службы.

Позже появилось видео падения самолета. Кроме того, стало известно, что в результате крушения воздушного судна погибли оба пилота, местные жители при этом не пострадали. Глава региона уточнил, что самолет упал в районе частного двухэтажного дома, рассчитанного на две семьи.

Спустя время в региональном МЧС сообщили, что на месте падения Су-30 ликвидировали открытое горение.

В микрорайоне, где упал самолет, без света остаются 150 домов.

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