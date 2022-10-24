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Экс-кандидат в президенты Франции назвала главного бенефициара конфликта на Украине

Александр Афонин
В мире
Экс-кандидат в президенты Франции назвала главного бенефициара конфликта на Украине
Фото: Минобороны РФ

Соединенные Штаты являются главным бенефициаром конфликта на Украине, что должно стать поводом для присоединения Парижа к их политике. Об этом в понедельник, 24 октября, заявила бывший кандидат на пост президента Франции Сеголен Руаяль.

— Но Франция должна присоединяться к США, которые являются первыми бенефициарами этой войны, — сказала она.

По словам политика, сегодня Франция и Европа в целом потеряли нейтральность по отношению к мировой ситуации. В связи с этим они вынуждены присоединиться к действиям США и НАТО. Однако «свобода слова» Парижа в вопросе международных дел могла бы помочь не допустить эскалации конфликта на Украине, передает РИА Новости.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива мирного урегулирования конфликта на Украине существует. По его словам, для достижения подобной цели Киеву необходимо самому прийти к такому решению.

Позже лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что президент США Джо Байден готов пойти на эскалацию конфликта на Украине ради победы своей команды на промежуточных выборах в ноябре. По его словам, в случае поражения мировое сообщество «восторжествует», что не входит в планы Белого дома.

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