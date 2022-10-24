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Москвичи смогут предоставить врачам из частных клиник доступ к электронной медкарте

Анастасия Колоскова
Город
Москвичи смогут предоставить врачам из частных клиник доступ к электронной медкарте
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В электронной медицинской карте появилась новая функция, позволяющая жителям столицы предоставлять доступ к информации специалистам частных клиник, федеральных центров или региональных больниц. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь москвичи могут предоставить лечащим врачам любых медорганизаций временный доступ к своим электронным медицинским картам, а также к медкартам своих детей по специальной ссылке. Это значительно упростит получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей, работающих в коммерческих и федеральных учреждениях, — отметила заммэра.

По ее словам, это избавит пациентов от необходимости скачивать и распечатывать документы при обращении к сторонним специалистам или в медучреждение в другом регионе, например, во время командировки или отпуска. Временный доступ к электронной медкарте позволит врачу изучить историю болезни и назначить ему необходимое лечение, добавила Анастасия Ракова.

Медики из других клиник смогут зайти в электронную карту в формате онлайн по временной ссылке. При этом сделать это будет возможно только с разрешения пациента во временной период, который он определит, и в обозначенные им разделы.

Для предоставления временного доступа к электронной медицинской карте жителю столицы необходимо отправить врачу ссылку, сгенерированную в веб-версии сервиса, передает официальный сайт мэра Москвы.

20 октября Анастасия Ракова сообщила, что столичных медсестер и фельдшеров детских поликлиник перевели на заполнение документов в электронном виде, что позволит сохранить важную информацию в единой системе и значительно сэкономить время.

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