Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном из-за разработки «грязной бомбы»

Александр Афонин
В мире
Володин сравнил Зеленского с бен Ладеном из-за разработки «грязной бомбы»
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский использует те же методы ядерного террора, что и глава «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен 20 лет назад. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 24 октября.

Политик напомнил, что 20 лет назад появилась информация, согласно которой «Аль-Каида» получила доступ к ядерным веществам. После этого террористы намеревались создать «грязную бомбу», силы которой хватило бы для распространения радиации по огромной территории.

— Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского, — сказал Володин.

Сегодня украинские власти намерены создать свою «грязную бомбу». Кроме того, они продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Запорожской и Курской атомных электростанций. В связи с этим страны Запада, которые продолжают оказывать поддержку Украине, приравниваются к спонсорам ядерного терроризма, отметил спикер ГД в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что правительство Украины готовит провокацию по подрыву «грязной бомбы» на территории республики. Подобное намерение послужит обвинением Москвы в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустит обширную антироссийскую кампанию.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что «умышленный удар по своим же воротам» нужен Киеву не только ради обвинений в адрес Москвы. По его словам, применение «грязной бомбы» необходимо для гораздо более масштабных целей.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.

Вячеслав Володин Владимир Зеленский Терроризм Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте