Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Украины Владимир Зеленский использует те же методы ядерного террора, что и глава «Аль-Каиды»* Усама бен Ладен 20 лет назад. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 24 октября.

Политик напомнил, что 20 лет назад появилась информация, согласно которой «Аль-Каида» получила доступ к ядерным веществам. После этого террористы намеревались создать «грязную бомбу», силы которой хватило бы для распространения радиации по огромной территории.

— Угроза теракта в США и Европе с применением такой бомбы существовала вплоть до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Методы ядерного террора не меняются: какими были у Усамы бен Ладена, такими остались и у Зеленского, — сказал Володин.

Сегодня украинские власти намерены создать свою «грязную бомбу». Кроме того, они продолжают наносить удары по критической инфраструктуре Запорожской и Курской атомных электростанций. В связи с этим страны Запада, которые продолжают оказывать поддержку Украине, приравниваются к спонсорам ядерного терроризма, отметил спикер ГД в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что правительство Украины готовит провокацию по подрыву «грязной бомбы» на территории республики. Подобное намерение послужит обвинением Москвы в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустит обширную антироссийскую кампанию.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что «умышленный удар по своим же воротам» нужен Киеву не только ради обвинений в адрес Москвы. По его словам, применение «грязной бомбы» необходимо для гораздо более масштабных целей.

*«Аль-Каида» — запрещенная в России террористическая организация.