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Мир не должен допустить того, чтобы Украина стала обладать ядерным оружием. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

— Стремление нынешнего киевского режима к обладанию ядерным оружием человечество видело... начиная с того дня, когда президент Зеленский выступил на конференции по безопасности в Мюнхене. И тогда уже были понятны его амбиции обладать ядерным оружием. Мир не должен этого допустить, — убежден политик.

Он также напомнил, что глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу накануне высказал коллегам из США, Франции и Турции озабоченность возможным применением Украины «грязной бомбы», передает РИА Новости.

Недавно стало известно, что киевский режим готовит провокацию по подрыву «грязной бомбы» на территории страны. Подобное намерение послужит обвинением Москвы в применении оружия массового уничтожения на Украине и запустит обширную антироссийскую кампанию.

Политолог Сергей Марков в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал, что «умышленный удар по своим же воротам» нужен Киеву не только ради обвинений в адрес Москвы. По его словам, применение «грязной бомбы» необходимо для гораздо более масштабных целей.