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Приметы и советы

Автор сериала «Дом дракона» пообещал во втором сезоне больше юмора

Анастасия Колоскова
Общество
Автор сериала «Дом дракона» пообещал во втором сезоне больше юмора
Фото: Дом дракона, 2022 год

Зрителей второго сезона сериала «Дом Дракона» ждет больше юмора и сцен с баталиями. Об этом рассказал шоураннер проекта Райан Кондал.

— Мы доберемся до зрелища. Но вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну, — отметил он.

Кондал уточнил, что продолжение сериала будет соответствовать ритму «Игры престолов».

По словам сценариста, во втором сезоне будет больше смешных моментов. Он пояснил, что в «Игре престолов» за них отвечал исполнитель роли Тириона Ланнистера Питер Динклейдж. В «Доме Дракона» в этом отношении отличится персонаж Мэтта Смита.

— Я думаю, что Мэтт Смит очень забавный. Если и есть персонаж, которому все равно, так это Деймон, — приводит слова Кондала Deadline.

В начале осени появилась информация, что к съемкам второго сезона сериала «Дом Дракона» могут присоединиться британский актер Генри Кавилл и американская актриса Элизабет Олсен. Звезды ведут переговоры с HBO, поэтому вероятность их появления в сериале весьма высока.

«Дом Дракона» — приквел культового сериала «Игры престолов». В разговоре с «Вечерней Москвой» кинокритик и киножурналист Роман Григорьев рассказал, что в сериальной битве по уровню воображения «Дом Дракона» проиграл приквелу «Властелина колец». Сериал Amazon до того поражает воображение зрителя, что на его фоне «Драконы» смотрятся как обычная любительская кинолента.

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