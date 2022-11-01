Путин предложил ввести безвизовый режим для иностранцев

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности. Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в РФ иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях, — говорится в сообщении.

Глава государства также ожидает и предложения по распространению в регионах практики Санкт-Петербурга. Она предусматривает безвизовый въезд и временное пребывание в России для иностранных граждан в составе организованных групп, а также для иностранцев — пассажиров круизных судов.

Сделать доклад касательно поручений необходимо до 1 июня 2023 года, говорится на сайте Кремля.

Также Владимир Путин поручил своей администрации до 1 декабря текущего года направить в правительство предложения по развитию туризма, подготовленные губернаторами.

20 октября российский президент подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по туризму Николай Мельник.