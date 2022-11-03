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В Германии опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца

Евгений Жуков
В мире
В Германии опровергли слова Эрдогана о смене позиции Шольца
Фото: flickr/worldeconomicforum

Немецкое руководство опровергло слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по украинскому конфликту. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщило издание Die Welt.

По словам неназванного представителя правительства Германии, отношение федерального канцлера к российскому президенту Владимиру Путину также не изменилось. Олаф Шольц по-прежнему требует закончить конфликт на Украине и вывести российские подразделения с территории страны.

До этого турецкий лидер рассказал, что Шольц изменил свою позицию по отношению к России и сейчас выступает за поиск общего языка с главой российского государства.

Эрдоган в этом же разговоре раскритиковал отношение мировых лидеров к Путину. Он сообщил, что на саммите Европейского политического сообщества в столице Чехии Праге объяснял политикам их неправильное поведение в отношениях с российским лидером.

До этого политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о шансах возобновления диалога между Россией и Германией.

Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин Олаф Шольц
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