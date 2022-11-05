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Киркоров осудил страны, которые ввели антироссийские санкции

Егор Провоторов
Общество
Киркоров осудил страны, которые ввели антироссийские санкции
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Именитый певец Филипп Киркоров выступил на фестивале Parus в Дубае. Музыкант в ходе своего выступления произнес проникновенную речь, в которой осудил антироссийские санкции западных государств.

Фрагмент выступления знаменитости появился в социальных сетях. Артист со сцены фестиваля подверг критике страны, которые запретили въезд российским гражданам. По его словам, вскоре придет время, когда руководству этих стран придется пожалеть о таких действиях.

Киркоров заявил, что властям европейских стран будет стыдно за свои действия, а он будет «все равно улыбаться и всех простит».

— И мы простим, потому что мы великодушные, мы красивые, мы русские, — объяснил поп-исполнитель.

После произнесенной речи зрители поддержали музыканта и сопроводили выступление громкими аплодисментами, пишет Федеральное агентство новостей.

Накануне между Киркоровым и телеведущей Викторией Боней разразился скандал. Артист обматерил девушку в личных сообщения, однако Боня сделала их переписку достоянием общественности, выложив скрины переписок в социальные сети.

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