Большинство тел погибших в костромском клубе было найдено в курилке заведения

Фото: МЧС России по Костромской области

В большинстве своем тела погибших при пожаре в клубе «Полигон» в Костроме были найдены в курилке, подсобном помещении и около туалетов. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщили ТАСС в экстренных службах города.

— Большинство тел погибших при пожаре в «Полигоне» были найдены в курилке внутри заведения. Также они были найдены в подсобном помещении и около туалетных комнат, — цитирует агентство своего собеседника.

Трагедия в костромском клубе произошла ночью 5 ноября, она унесла жизни 15 человек, при этом еще пятеро пострадали. Также есть пропавшие без вести.

Инструктор по выживанию, эксперт по безопасности Михаил Макеев объяснил «ВМ», почему у погибших в костромском клубе «Полигон» был шанс выжить. По его мнению, шансы на спасение у людей могли быть выше, если бы они заранее выяснили расположение путей эвакуации.

Сам пожар начался с мелкого конфликта между посетителями клуба. По предварительной информации, отдыхающие начали драку, в ходе которой один из них запустил охотничью ракетницу в помещении. Это и могло стать причиной пожара в здании. В дальнейшем мужчина пытался скрыться, однако был задержан правоохранительными органами.

Адвокат Елена Пономаревав беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что виновным в трагедии в костромском клубе-кафе «Полигон» может быть признан не только человек, устроивший пожар. Наказание также может понести должностное лицо, ответственное за безопасность в заведении. В обоих случаях, отметила адвокат, виновнику пожара грозит уголовная ответственность.

В дальнейшем в МЧС пояснили отсутствие проверок пожарной безопасности в сгоревшем клубе в Костроме. Согласно их версии, проверки не проводились, поскольку собственником был индивидуальный предприниматель, отнесенный к категории малого бизнеса.