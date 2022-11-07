BTV: Беженцы с Украины пожаловались на условия проживания в Болгарии

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Беженцы с Украины, которые приехали в Болгарию, пожаловались на условия проживания в буферном центре в Елхово. Об этом сообщил болгарский телеканал bTV.

Группа из 35 украинских граждан, среди которых 12 детей, «выразила протест» против их размещения в металлических бытовках и «некомфортных» условий проживания. Изначально беженцам, которые прибыли в страну почти неделю назад, обещали, что они пробудут в Елхово всего несколько дней, но пока они остаются там.

— Нас сюда привезли, поселили на два дня, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть, — рассказал мужчина по имени Анатолий.

Одна из женщин назвала питание нормальным, но условия проживания — «некомфортными».

— Ни лечь, ни встать, ни сесть — ничего, — возмутилась она.

Другая беженка сообщила, что кровати в вагончиках очень низкие и спать на них приходится вместе с детьми, так как больше нет мест.

Беженцы хотят, чтобы их поскорее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков сообщил, что украинцы останутся здесь до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре они могут оставаться около двух недель.

4 ноября президент России Владимир Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и в РФ. Также он рассказал о порядке выдачи российских документов беженцам.