Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

BTV: Беженцы с Украины пожаловались на условия проживания в Болгарии

Юлия Курганова
В мире
BTV: Беженцы с Украины пожаловались на условия проживания в Болгарии
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Беженцы с Украины, которые приехали в Болгарию, пожаловались на условия проживания в буферном центре в Елхово. Об этом сообщил болгарский телеканал bTV.

Группа из 35 украинских граждан, среди которых 12 детей, «выразила протест» против их размещения в металлических бытовках и «некомфортных» условий проживания. Изначально беженцам, которые прибыли в страну почти неделю назад, обещали, что они пробудут в Елхово всего несколько дней, но пока они остаются там.

— Нас сюда привезли, поселили на два дня, теперь нам не говорят, когда нас отсюда расселят. Или нам уезжать домой, или… Мы не знаем, как нам быть, — рассказал мужчина по имени Анатолий.

Одна из женщин назвала питание нормальным, но условия проживания — «некомфортными».

— Ни лечь, ни встать, ни сесть — ничего, — возмутилась она.

Другая беженка сообщила, что кровати в вагончиках очень низкие и спать на них приходится вместе с детьми, так как больше нет мест.

Беженцы хотят, чтобы их поскорее поселили на базе отдыха. При этом глава Ямболской области Георгий Чальков сообщил, что украинцы останутся здесь до тех пор, пока не будут определены пункты для их размещения. По его словам, в центре они могут оставаться около двух недель.

4 ноября президент России Владимир Путин назвал отличие между беженцами с Украины в Европе и в РФ. Также он рассказал о порядке выдачи российских документов беженцам.

Украина Жалобы Болгария беженцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как общаться с нашими умершими родными

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Молодежь перенимает опыт

Все мнения
О проекте