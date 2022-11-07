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«Продолжай идти на дно»: Стоун ответил Милохину на оскорбление Карнавал

Лейла Алиева
Общество
«Продолжай идти на дно»: Стоун ответил Милохину на оскорбление Карнавал
Фото: vk/sashka_stone

Блогер Саша Стоун ответил тиктокеру Дане Милохину на критику его невесты Вали Карнавал.

Ранее Милохин заявил, что Карнавал для него «какая-то использованная» и он не стал бы с ней заводить отношения. В свою очередь жених девушки не стал молчать и резко ответил обидчику.

— Мне уже действительно стыдно за этого персонажа. И как таких пускают в телевизор, на проекты?! История жизни у многих была сложная, но оставаться в осознанном возрасте абсолютно глупым, необразованным созданием — это выбор человека. Живи своей уже почти никому не интересной жизнью. Оглядывайся и продолжай идти на дно, глупый мальчишка, — заявил он.

При этом блогер отметил, что ему безразличен негатив со стороны поклонников Милохина. После этого сам Милохин извинился перед девушкой.

— Валечка, я неправильно выразился. Люблю! — приводит его слова StarHit.

На днях Милохин покинул ледовое телевизионное шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по словам юноши, стали общая усталость от съемок и отсутствие сил. Блогер добавил, что не видит смысла в своем дальнейшем участии в проекте, посвященном фигурному катанию.

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