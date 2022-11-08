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Терапевт Бинцаровская предупредила о риске заражения паразитами от полуфабрикатов

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Терапевт Бинцаровская предупредила о риске заражения паразитами от полуфабрикатов
Фото: Pexels

Употребление полуфабрикатов может привести к повышению уровня холестерина в крови и заражению паразитами. Об этом предупредила врач-терапевт Елизавета Бинцаровская.

Она сообщила, что для производства таких продуктов зачастую используют некачественное мясо и добавляют субпродукты.

— Также обычно эти продукты жарятся в большом количестве масла. Эти факторы повышают количество насыщенных жиров в рационе, что увеличивает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказала медик «Газете.ru».

Также употребление этих продуктов увеличивает риск заражения опасными микроорганизмами и паразитами, добавила терапевт. Особенно это касается рыбных полуфабрикатов. По словам Бинцаровской, некоторые бактерии и яйца гельминтов выживают при низких температурах. Чтобы снизить риск, необходимо внимательно смотреть срок годности и проводить тщательную термическую обработку.

Врач подчеркнула, что такой едой нельзя питаться чаще чем раз в неделю. Иначе могут обостриться заболевания ЖКТ и появится изжога.

Кроме того, употребление полуфабрикатов может привести к ожирению. Терапевт порекомендовала приобретать свежие продукты и готовить их самим.

Существует ряд продуктов, которые повышают уровень холестерина в крови. Их употребление может быть чревато для организма человека. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредила врач-терапевт Ирина Ярцева.

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