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Bloomberg: Евросоюз предложит закономерный механизм предоставления финансовой помощи Киеву

Юлия Курганова
В мире
Bloomberg: Евросоюз предложит закономерный механизм предоставления финансовой помощи Киеву
Фото: shutterstock

Европейская комиссия собирается предложить новый более закономерный механизм предоставления финансовой помощи Украине. Речь идет о 18 миллиардах евро. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Уточняется, что план рассчитан на 2023 год и предоставляет гибкость корректировки в соответствии с меняющими нуждами по финансированию Киева.

— План также поможет подготовить почву для усилий по реконструкции, — говорится в статье.

Такое решение было связано жалобами Соединенных Штатов и Украины на задержки помощи Киеву со стороны Европейского союза.

Венгрия не станет поддерживать план Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместных средств стран ЕС. Об этом 7 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, страна против подобных договоренностей, которые подразумевают собой совместное финансирование с другими государствами — членами ЕС.

До этого издание Washington Post сообщило, что несколько представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, которое позволяющее Соединенным Штатам переводить Украине доходы от конфискованного у российских граждан имущества.

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