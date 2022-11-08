Кабмин: Ликвидацию Ростуризма должны завершить до 15 марта 2023 года

Фото: Вечерняя Москва

Минэкономразвития должно завершить все мероприятия по упразднению Ростуризма до 15 марта 2023 года, следует из распоряжения кабмина, опубликованного во вторник, 8 ноября.

Председателем ликвидационной комиссии, говорится в документе, назначен работавший замруководителя Ростуризма Григорий Прокуронов. Остальной состав комиссии должен быть утвержден министерством в течение семи дней. В комиссию должны войти представители МЭР, Казначейства РФ, Росимущества, Росархива и самого Ростуризма.

Сотрудники устраняемого ведомства, отмечается в распоряжении, продолжат выполнять свои обязанности «до высвобождения в соответствии с законодательством РФ», передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по туризму Николай Мельник.

Собеседник «ВМ» выразил надежду, что программа останется доступной для всех россиян, так как она дает неплохой стимул для потребителей. Так, туры продаются намного лучше именно благодаря кешбэку, заключил Мельник.