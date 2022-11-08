WADA передало дело фигуристки Валиевой в Спортивный арбитражный суд

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело российской фигуристки-одиночницы Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил глава агентства Витольд Банька.

— Несмотря на официальное уведомление РУСАДА (Российское антидопинговое агентство — прим. «ВМ») о скорейшем разрешении дела Камилы Валиевой, никакого прогресса достигнуто не было, — написал он на своей странице в Twitter.

В середине сентября Российское антидопинговое агентство завершило расследование по делу Валиевой.

Инцидент с Валиевой на Играх в Пекине

7 февраля российские фигуристы выиграли золото командного турнира. Медалями их должны были наградить на следующий день, однако мероприятие отложили на неопределенный срок.

8 февраля британское издание Inside the Game сообщило, что награждение отложено из-за проблем с допинг-пробой Валиевой. В допинг-пробе спортсменки от 25 декабря нашли запрещенный к использованию спортсменами препарат от болезней сердца — триметазидин.

После известий об обнаружении в допинг-пробе Валиевой триметазидина РУСАДА отстранило ее от всех спортивных соревнований. Позже фигуристка успешно оспорила это решение в дисциплинарном комитете агентства.