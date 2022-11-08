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ЕК признала невозможность направить Украине обещанные три миллиарда евро

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ЕК признала невозможность направить Украине обещанные три миллиарда евро
Фото: depositphotos

ЕС не сможет выделить Украине три миллиарда евро, которые представляют собой треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в девять миллиардов евро, обещанной Еврокомиссией (ЕК) в мае. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис.

— Что касается трех миллиардов евро, то мы действительно провели широкую дискуссию об этой сумме, оставшейся от девяти миллиардов, о которых объявили в мае. К сожалению, оказалось невозможно решить, как продвинуться вперед в нынешнем году, — заявил он.

Домбровскис дал понять, что перевод этой суммы не предполагается переносить на 2023 год, когда начнет действовать дополнительная программа помощи на 18 миллиардов евро. В этом же году последним траншем станет перевод в 2,5 миллиарда евро до конца ноября, передает ТАСС.

До этого глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил о дополнительном пакете военной помощи Украине на фоне обострения ситуации в регионе.

Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году 22 миллиарда евро, в том числе три миллиарда на военную помощь. В эту сумму, как уточняется, не входят прямые поставки оружия от членов ЕС.

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