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Американку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию

Полина Долганова
Общество
Американку Бриттни Грайнер этапировали из СИЗО в колонию
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Баскетболистку из США Бриттни Грайнер, которую в России осудили на 9 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков, отправили из СИЗО в колонию для отбывания наказания. Об этом в среду, 9 ноября, сообщила адвокат девушки Мария Благоволина.

— Наша подзащитная Бриттни Грайнер 4 ноября была отправлена из СИЗО, в котором она находилась с момента задержания, в колонию общего режима для отбытия наказания. В настоящий момент у нас нет информации ни о ее текущем местонахождении, ни о том, куда она направляется, — цитирует адвоката РИА Новости.

До этого сообщалось, что президент США Джо Байден распорядился добиваться улучшения условий содержания баскетболистки из США Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России.

В начале августа в Соединенных Штатах уже заявляли, что готовы на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер.

Суд арестовал Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. В начале июля Химкинский городской суд Московской области начал рассматривать по существу дело спортсменки. Свою вину в содеянном она полностью признала.

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