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РБК: Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэкономразвития

Лейла Алиева
Общество
РБК: Догузова отказалась от перехода на пост куратора туризма в Минэкономразвития
Фото: roscongress / Валентина Певцова

Бывший руководитель Ростуризма Зарина Догузова отказалась от должности заместителя министра экономического развития, отвечающего за развитие туристической отрасли. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Данную информацию также подтвердил федеральный чиновник. Догузовой предложили стать куратором туристической отрасли в Минэкономразвития сразу после упразднения Ростуризма. Над предложением она размышляла почти три недели. При этом причины отказа не уточняются, пишет издание.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма 20 октября. Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации. Согласно документу, функции Федерального агентства по туризму будет выполнять Минэкономразвития РФ. Министерство будет отвечать за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма.

Таким образом, Минэкономразвития стало полным правопреемником, в том числе и по судебным обязательствам. О том, почему упразднили Ростуризм и какие изменения ждут эту сферу — в материале «Вечерней Москвы».

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