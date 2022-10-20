Почему упразднили Ростуризм и что будет с туристическим кешбэком

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Вторым пунктом указа значится передача всех функций агентства Министерству экономического развития РФ. Таким образом, Минэкономразвития стало полным правопреемником, в том числе и по судебным обязательствам. Почему упразднили Ростуризм и какие изменения ждут эту сферу — в материале «Вечерней Москвы».

Цель упразднения

Из документа следует, что упразднение Ростуризма произошло:

в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности;

повышения эффективности развития туристской индустрии;

для оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти.

Изменения и новые функции Минэкономразвития

Вторым пунктом указа значится передача всех функций Ростуризма Минэкономразвития. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре министерства, согласно которым оно получит функции Федерального агентства по туризму:

ведомство будет ответственно за выработку государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере туризма;

за координацию деятельности по реализации приоритетных направлений и осуществление надзора за работой туроператоров.

у министра экономического развития теперь будет 12 заместителей вместо 11;

число департаментов также увеличится с 35 до 37.

Будущее сферы туризма

Эксперт по туризму Николай Мельник в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что Ростуризм упразднили, потому что орган не смог выполнить поставленные президентом России задачи:

— Считаю, что Ростуризм упразднили, потому что ему не удалось выполнить поставленные президентом задачи. Безусловно, у Минэкономразвития больше полномочий и опыта. В дальнейшем будут создавать более компетентный орган. Я думаю, что создадут Департамент по туризму.

Специалист уверен, что программа туристического кешбэка останется, так как она доказала свою эффективность. Кроме того, бюджет для ее продвижения полностью окупался.

— С каждым этапом программы туристического кешбэка мы видели хорошие показатели. Действительно, тот бюджет, который выделялся на развитие программы, полностью окупался. Сейчас активно обсуждают решение, согласно которому кешбэком смогут пользоваться только малообеспеченные россияне. Хотелось бы, чтобы программа была доступна всем нашим гражданам. Это очень хороший стимул для потребителей. Туры продаются лучше за счет кешбэка, — отметил Мельник.

Собеседник «ВМ» заявил, что Зарина Догузова, скорее всего, продолжит свою профессиональную деятельность в туристической сфере.

— Я думаю, что Зарина Догузова останется в туризме. Она показала себя с хорошей стороны. Было видно, что она любит то, что делает. Возможно, Догузова будет работать в подведомственной структуре, которая перейдет в подчинение Минэкономразвития, — заключил эксперт.