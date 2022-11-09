«Мир дедушки Байдена улетает»: Медведев прокомментировал первые результаты выборов в США

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Первые результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах и ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются подтверждением того, что мир главы США Джо Байдена «улетает». Такое мнение в среду, 9 ноября, выразил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой, — написал он на своей странице в Telegram.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».