Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Мир дедушки Байдена улетает»: Медведев прокомментировал первые результаты выборов в США

Полина Долганова
В мире
«Мир дедушки Байдена улетает»: Медведев прокомментировал первые результаты выборов в США
Фото: er.ru

Первые результаты промежуточных выборов в Соединенных Штатах и ультиматум президента Украины Владимира Зеленского являются подтверждением того, что мир главы США Джо Байдена «улетает». Такое мнение в среду, 9 ноября, выразил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Первые результаты выборов в США и вчерашний истеричный «ультиматум» украинского зеленого вождя в зеленой нестираной майке — подтверждение того, что привычный мир дедушки Байдена улетает, поддержка курса США в мире уменьшается, а ставка на упоротого «гетьмана» была большой ошибкой, — написал он на своей странице в Telegram.

До этого Зеленский назвал условия для продолжения переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, для возобновления диалога Киеву необходимо восстановить территориальную целостность страны, а также возместить убытки, причиненные проведением спецоперации. Кроме того, украинское руководство требует предоставить гарантии, что ситуация не повторится.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Первые избирательные участки были закрыты в ряде округов штатов Индиана и Кентукки в 02:00 по московскому времени, а последними закрылись участки в штатах Аляска и Гавайи в 08:00 по московскому времени.

По итогам голосования республиканцы могут перехватить у демократов контроль над законодательной властью. Чем это обернется для президента-демократа Джо Байдена и как победа Республиканской партии изменит политику Штатов в отношении Украины — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитрий Медведев Джо Байден США Выборы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Говорить о важном с каждым

Никита Миронов
Никита Миронов

Российский вариант «культуры отмены»

Ольга Щукина
Ольга Щукина

Капремонтом остались довольны

Cветлана Гладышева
Cветлана Гладышева

Тут самый сладкий мед

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потопить зерновую сделку

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Друг за друга, брат за брата

Игорь Бускин
Игорь Бускин

Неиссякаемый источник энергии

Все мнения
О проекте