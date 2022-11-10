Количество случаев безбилетного проезда сократилось в московском транспорте в сентябре-октябре

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице уменьшилось число случаев безбилетного проезда в общественном транспорте города на пять процентов в сентябре-октябре по сравнению с летом 2022 года. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Быть безбилетником - нерационально. За сентябрь и октябрь контролеры ГКУ «Организатор перевозок» проверили билеты у 1,4 миллиона пассажиров, при этом случаев безбилетного проезда выявлено на пять процентов меньше, чем летом. Это значит, что пассажиры стали более ответственными, — говорится в сообщени.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что пассажир автоматически застрахован и может получить компенсацию в непредвиденных ситуациях, если он оплачивает проезд. Также оплата проезда позволяет развивать транспортную инфраструктуру города.

Также стало известно об объединении транспортной карты «Тройка» и банковской карты в одну универсальную. Оформить единую карту можно в мобильном приложении «Город».

Помимо этого, Дептранс Москвы рассказал о правилах безопасности во время поездок в городском транспорте. Так, во время поездок на наземном транспорте пассажирам необходимо держаться за поручни — это сделает дорогу безопаснее.