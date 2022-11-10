Киркоров чуть не набросился на танцовщицу прямо на сцене

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В интернете появилось видео, на котором Филипп Киркоров очень резко отреагировал на оплошность одной из своих танцовщиц. Певец едва смог сдержать себя в руках.

На распространившихся кадрах видно, как танцовщица случайно наступила на длинный шлейф костюма, этого король российской эстрады стерпеть не мог. Киркоров резко повернулся к девушке и выдернул свой наряд из-под каблуков танцовщицы, одарив ее продолжительным испепеляющим взглядом.

Примечательно, что это произошло на том же скандальном концерте звезды в Алма-Ате, на котором Киркоров спустился в зал, отхлестал человека цветами. После этого он агрессивно кинул букет на сцену и продолжил петь.

Позже директор артиста Екатерина Успенская рассказала, что удар получил не поклонник певца, а сотрудник коллектива, который не пускал к Киркорову зрителя.

Эпатажное поведение Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала психотерапевт Елизавета Железнова.