Nord Stream AG получила разрешение провести расследование на «Северных потоках»

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Правительство Дании выдало компании Nord Stream AG разрешение провести расследование на месте повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом в четверг, 10 ноября, сообщило Датское радио.

Работа будет проводиться на месте диверсии в исключительной экономической зоне Дании. Директор Агентства геоданных Пиа Даль Хёйгорд подтвердил, что компания получила разрешение, передает ТАСС.

До этого глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что власти Швеции сейчас не могут назвать ответственных за взрывы на «Северных потоках». По его словам, на текущий момент прокуратура и национальная служба разведки исходят из того, что речь идет о диверсии на газопроводах.

В ночь на 26 сентября специалисты зафиксировали падение давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». На следующий день в пресс-службе компании — оператора газопровода Nord Stream AG сообщили, что полученные повреждения беспрецедентны.

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