Российские минометчики уничтожили группу диверсантов в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Подразделение минометчиков Южного военного округа уничтожило украинскую диверсионную группу на одном из направлений в Запорожской области. Об этом сообщили в пятницу, 11 ноября, корреспонденты РИА Новости.

Они стали свидетелями боевой работы минометчиков на первой линии соприкосновения.

— Мы поддерживаем мотострелковые подразделения. Их боевые точки выявляются и уничтожаются, — цитирует агентство командира минометного расчета.

10 ноября временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Павловка освобождена от украинских боевиков на 90 процентов. По его словам, в настоящее время над селом поднят флаг России.

В этот же день Минобороны России сообщило об отражении атаки ВСУ на Купянском направлении в ЛНР. В ведомстве отметили, что благодаря активным действиям армии РФ и огню артиллерии попытка атаки была сорвана. В результате ВСУ потеряли до 90 человек из личного состава и пять единиц техники.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Он подчеркнул, что нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизней мирного населения региона и российских солдат.