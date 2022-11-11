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ЦБ: К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков

Евгений Жуков
Экономика
ЦБ: К тестированию цифрового рубля подключились 15 банков
Фото: Вечерняя Москва

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что на данный момент уже 15 кредитных организаций принимают участие в тестировании цифрового рубля.

— У нас 15 банков в пилоте, 10 банков уже разработали свои мобильные приложения и проходят с нами тесты клиентского пути, — сказала представитель регулятора.

Уникальность цифрового рубля заключается в обеспечении возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что ВТБ первым из отечественных банков анонсировал запуск операций с цифровым рублем — сервис в тестовом режиме станет доступен части клиентов в 2023 году.

Данная цифровая валюта будет иметь форму цифрового кода, что в дальнейшем позволит программировать его так, чтобы использовать валюту только для оплаты услуг или товаров.

Кроме того, россияне смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, рассчитываться по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства.

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