Смертность в России в сентябре снизилась на 25 процентов

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Смертность в России снизилась на 25,2 процента в годовом выражении, а рождаемость — на 7,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным ведомства, в сентябре в стране скончались 150,9 тысячи человек против почти 202 тысяч в сентябре 2021 года. В августе появилось на свет 112,5 тысячи младенцев против 121,6 тысячи в сентябре 2021-го.

Также снизилось количество умерших в период с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,1 процента. Рождаемость с начала года снизилась в годовом выражении на 6,2 процента.

Естественная смертность населения в стране за январь-сентябрь этого года составила 463,4 тысячи человек против 675,6 тысячи за аналогичный период прошлого года, отмечается на сайте Росстата.

До этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что смертность от COVID-19 в России за август выросла в три раза, в ближайшее время она может вырасти еще в несколько раз, поэтому необходимо ревакцинироваться.