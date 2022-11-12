Аналитик Ващелюк рассказала, от каких вкладов нужно держаться подальше

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Открытие банковского вклада — это простая задача. Труднее выбрать надежный банк, потому что существует риск потерять средства, изучив информацию о продукте не в полном объеме. Об этом сообщила аналитик банка Наталья Ващелюк.

По ее словам, первое на, что нужно обратить внимание, — участвует ли банк в системе Агентств страхования вкладов (АСВ). Не все банки в стране участвует в ней, поэтому это стоит учитывать.

Эксперт отметила, что открытие вклада в надежном банка не понесет за собой никаких угроз, достаточно только внимательно прочитать договор: на каких условиях открывается вклад, можно ли пополнять и снимать средства, какая процентная ставка, можно ли закрыть вклад досрочно и прочее.

Следует помнить, что в случае отзыва лицензии у банка АСВ компенсирует потери только по счетам до 1,4 миллиона рублей, выше этой сумма страховка не распространяется, заключила Ващелюк в беседе с агентством «Прайм».

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