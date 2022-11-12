Разрушены два пролета Антоновского моста через Днепр

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Антоновский мост, расположенный в Херсонской области, остался без двух дорожных пролетов. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

— Разрушены два пролета моста, — цитирует собеседника ТАСС.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал 9 ноября начать отвод войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также солдат российской армии.

Кроме того, корреспонденты рассказали, что российские военные покинули правый берег Днепра. По их словам, военные двигались по понтонам, а также по Антоновскому мосту.

До этого заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева сообщила, что ВС РФ занимаются созданием линии обороны на левом берегу Днепра.

10 ноября член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украинское командование может перебросить часть своего личного состава с Херсонского на Запорожское направление, что усугубит ситуацию в регионе. Несмотря на это, оборона на Запорожском направлении справится с обострением ситуации.