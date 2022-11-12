Названа актриса, в которую был тайно влюблен Карл III

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Король Великобритании Карл III в 1960-е годы испытывал тайную влюбленность по отношению ко всемирно известной актрисе Барбре Стрейзанд. Об этом заявил королевский писатель Кристофер Андерсен.

— Фотография Барбры в рамке висела в его комнате в кампусе Кембриджского университета и на стене его спальни в Букингемском дворце, — приводит слова писателя издание The Mirror.

По его словам, нынешний король даже публично называл звезду самой привлекательной и «сексапильной» женщиной. После учебы Чарльз поехал по работе в Лос-Анджелес и там встретился со звездой.

Им удалось провести вместе всего 15 минут. Позже пара вновь встретилась в Лондоне.

При этом отношения принца и актрисы не переросли во что-то большее. Девушка была влюблена в другого мужчину и заявляла об этом открыто.

Восхождение на королевский престол Великобритании Карла III не вызвало восторга у общественности. Более того, недавний инцидент подтвердил неприязнь людей по отношению к нему: короля и его жену Камиллу забросали яйцами в Лондоне.

Почему Карла III не любят, «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Маркелов. Негативное отношение к представителю королевской семьи имеет несколько обоснований, отметил эксперт.