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Воздушную тревогу объявили в 13 украинских регионах

Егор Провоторов
Происшествия
Воздушную тревогу объявили в 13 украинских регионах
Фото: Unsplash

Воздушная тревога в ночь на воскресенье, 13 ноября, объявлена в целом ряде регионов Украины. Информацию об этом приводит Министерство цифровой трансформации восточноевропейского государства.

Так, сирены прозвучали в столице — Киеве, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

8 октября теракт произошел на Крымском мосту. Спустя два дня президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ, во время которого он заявил, что нельзя оставлять без ответа этот инцидент.

По предложению Минобороны РФ и плану Генштаба ВС РФ, массированные удары наносятся высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.

Российский лидер впоследствии назвал удары по украинской инфраструктуре «отчасти ответом» на атаку ВСУ на Севастополь и Черноморский флот.

Украина Россия Инфраструктура
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