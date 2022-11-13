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Наваны пять причин заняться спортом до конца 2022 года

Рафаэль Залян

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Общество
Наваны пять причин заняться спортом до конца 2022 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Новый год люди дают себе множество обещаний, в том числе и, конечно, заняться спортом. Почему не стоит откладывать это решение на потом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Людмилы Александровой.

По словам медика, занятия спортом благотворно воздействуют на работу всех жизненно важных систем организма. Кардионагрузки и силовые упражнения позволяют нормализовать кровяное давление, улучшают мозговую деятельность и замедляют процессы старения.

Александрова отметила, что после физических упражнений человек чувствует прилив сил, жизненный тонус максимально активируется:

— Многие говорят, что спорт — это самое лучшее средство от плохого настроения и депрессии. И это правда, ведь он отстраняет от проблем и плохого настроения. А это ко всему прочему помогает отдохнуть и психике.

Благодаря физическим нагрузкам организм насыщается кислородом, что улучшает кровообращение и работу капилляров, а это благоприятно сказывается на работе мышц и опорно-двигательной системы, отметила специалист.

— Кардионагрузки и силовые упражнения позволяют улучшить работу головного мозга, благотворно воздействуют на работу всех жизненно важных систем организма. Исследования доказали, что даже процесс старения клеток замедляется у тех людей, которые активно занимаются спортом, — подчеркнула врач.

Кроме того, физическая активность препятствует набору жировой массы и развитию ожирения. Мышцы во время спортивных мероприятий укрепляются. Кроме того, физическая культура — это отличный способ увеличить запас жизненной энергии, противостоять хроническому утомлению и повысить стрессоустойчивость, заключила Александрова.

А врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «ВМ», как не набрать вес осенью и зимой. По ее словам, чтобы удержать вес в норме, после наступления холодов необходимо особенно внимательно следить за продуктами в рационе.

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