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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Александр Афонин

Сюжет: 

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Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины
Фото: Unsplash

Во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, опубликованные в воскресенье, 13 ноября.

Согласно представленным данным, сперва тревога прозвучала на территории Днепропетровской области. Через несколько минут она распространилась на остальные регионы Украины, передает РИА Новости.

До этого воздушная тревога объявлялась в 13 регионах Украины. Так, сирены работали в Киеве и Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Кировоградской, Черниговской областях Украины, а также на подконтрольной украинским властям части Запорожской области.

Удары по объектам инфраструктуры Украины проводятся с 10 октября, когда президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом безопасности РФ. Во время мероприятия он заявил, что нельзя оставлять без ответа этот инцидент.

По предложению Минобороны РФ и плану Генштаба ВС РФ, массированные удары наносятся высокоточным оружием большой дальности по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.

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