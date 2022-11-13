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Конгресс США оказывает поддержку украинским националистам, продолжающим дело Степана Бандеры. Такое заявление сделал в воскресенье, 13 ноября, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

— С моральной точки зрения вы буквально не можете поддерживать и признавать легитимным все, что связано со Степаном Бандерой, — заявил он.

По словам офицера, идеология украинских националистов идет именно от Бандеры, которого буквально можно считать отцом современного украинского национализма.

Риттер напомнил обо всех военных преступлениях, которые сторонники Бандеры совершали в годы Великой Отечественной войны. И тем не менее США открыто помогают Киеву и националистам, заключил Риттер в эфире YouTube-канала журналиста Ричарда Медхарста.

В августе немцы потребовали выслать бывшего посла Украины Андрея Мельника из Германии после его слов о Бандере. Дипломат в очередной раз навлек на себя гнев граждан ФРГ после упоминания нацистского коллаборанта Степана Бандеры в интервью изданию Die Welt.

В конце июля уволенный украинский дипломат признал, что его высказывания о непричастности бандеровцев к массовым убийствам поляков и евреев были ошибкой. Мельник подчеркнул, что сам не является националистом и никогда не придерживался подобных взглядов. Посол напомнил, что жертвами нацистской Германии стали от восьми до десяти миллионов украинцев.