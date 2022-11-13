«Ощущение тревожное»: адвокат Жорин рассказал о теракте в Стамбуле

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Звездный адвокат Сергей Жорин оказался в Стамбуле в тот же день, когда в центре города прогремел взрыв. Сам адвокат незадолго до взрыва вернулся в отель, который расположен рядом с улицей, где произошел теракт.

— В целом ощущение тревожное. Вероятно, это был теракт. А ведь задача террористов — не единичная акция. Слава богу, что в этот момент мы были в отеле, потому что мы, конечно, бываем и бывали на этой пешеходной улице, — рассказал он.

По словам Жорина, за день до теракта у него на смартфоне впервые сработал сигнал «Угроза жизни». А уже спустя несколько часов раздался звук сирены. Так в Турции проводят учения и срабатывают подобные оповещения. Однако после сегодняшнего теракта этот случай стал восприниматься совсем иначе.

Звездный адвокат также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших, передает Пятый канал.

Вечером в воскресенье на улице Истикляль прогремел взрыв. Недалеко от нее находится российское консульство. Сейчас место происшествия оцеплено турецкими службами безопасности. Генконсульство РФ в городе сообщило, что россиян среди пострадавших при теракте нет.

Позднее прокуратура Стамбула сообщила, что возможной причиной взрыва стал теракт. Как сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при взрыве погибли шесть человек. Он также подтвердил, что причиной взрыва является теракт.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что теракт был совершен неизвестной женщиной.