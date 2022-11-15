Синоптики предупредили москвичей о снежной погоде 15 ноября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Во вторник, 15 ноября, в столичном регионе ожидается пасмурная и снежная погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до минус одного градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне от нуля до двух градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2–3 метра в секунду, иногда его порывы будут достигать 8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 95 процентов, передает портал «Метеоновости».

Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе. В понедельник, 14 ноября, в столице ожидается похолодание в период с 16:00 до 19:00. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что уже на этой неделе в столице появятся сугробы до восьми сантиметров.

О том, когда в Москву окончательно придут холода, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры.