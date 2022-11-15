Президенту Аргентины Альберто Фернандесу стало плохо на саммите G20

Фото: Whitehouse

Президент Аргентины Альберто Фернандес испытал недомогание из-за повышенного давления и головокружения после открытия саммита «Большой двадцатки» (G20) на острове Бали. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщила пресс-служба администрации президента.

— Сегодня президент Аргентины Альберто Фернандес пожаловался на повышенное давление и головокружение. В связи с этим было принято решение провести диагностический осмотр, чтобы избежать осложнений, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого стало известно, что премьер-министр Камбоджи Хун Сен получил положительный результат теста на коронавирус, в связи с чем отказался принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Хун Сен сообщил в социальных сетях о положительном результате теста на коронавирусную инфекцию. По его словам, незадолго до посадки в Индонезию он сдал анализ на антитела к COVID-19. Диагноз подтвердился после осмотра в медицинском учреждении на Бали.

Накануне в Сети появилась информация о якобы госпитализации министра иностранных дел Сергея Лавров в одну из больниц на Бали. Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла такого рода информацию, назвав ее фейковой.