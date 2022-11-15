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Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ

Анастасия Колоскова
Политика
Песков ответил на вопрос о переговорах Нарышкина с главой ЦРУ
Фото: Администрация президента РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов относительно содержания переговоров главы ЦРУ Уильяма Бернса и директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Анкаре, заявив, что ему нечего сказать по этому поводу.

— По содержанию этих переговоров нам нечего сказать, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России подтвердил, что в Анкаре 14 ноября состоялись переговоры Бернса и Нарышкина. Он отметил, что инициатива переговоров принадлежала американской стороне.

По данным телеканала CNN, на встрече обсуждались риски применения Москвой ядерного оружия и вопросы относительно задержанных в России граждан Соединенных Штатов. При этом глава ЦРУ не планировал поднимать в разговоре с Нарышкиным тему мирного урегулирования конфликта на Украине.

До этого автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения.

Сергей Нарышкин Дмитрий Песков ЦРУ
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