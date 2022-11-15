Патрушев выразил уверенность в выполнении всех задач спецоперации

Фото: Администрация президента РФ

Задачи российской специальной военной операции на Украине будут выполнены, несмотря на помощь Киеву со стороны западных стран. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе в Брянске.

— Несмотря на оказываемую коллективным Западом украинскому режиму военную помощь, определенные президентом России задачи специальной военной операции будут выполнены, — приводит слова Патрушева РИА Новости.

До этого глава Украины Владимир Зеленский представил свое видение наступления мира в процессе своего онлайн-выступления в рамках саммита «Большой двадцатки». По его словам, для урегулирования ситуации Украине необходимо обеспечить ядерную, радиационную, энергетическую и продовольственную безопасность, освободить пленных, вернуть территориальную целостность страны и остановить боевые действия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская сторона выдвигает те условия для переговорного процесса, которые изначально являются нереалистичными.