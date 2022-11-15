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Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО

Лейла Алиева
В мире
Патрушев призвал нарастить силы ПВО в ЦФО
Фото: skfo.gov.ru

Системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства контрбатарейной борьбы необходимо усилить для защиты критически важных объектов в Центральной России. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

— Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов, — цитирует Патрушева РИА Новости.

Также Патрушев отметил, что, несмотря на оказываемую Украине помощь со стороны западных стран, Россия выполнит все поставленные задачи на спецоперации.

До этого американское издание Federalist сообщило, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Киеву. При этом тайно Белый дом призывает Украину сесть за стол переговоров.

Автор выразил уверенность, что Украина бы не существовала как независимое государство, если бы США не финансировали ее в условиях разрушительной инфляции.

ПВО Николай Патрушев Россия
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