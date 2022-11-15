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Мишустин: Запад не смог «приземлить» авиафлот России

Полина Долганова
Экономика
Мишустин: Запад не смог «приземлить» авиафлот России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Государства с антироссийской позицией планировали «приземлить» авиационный флот России и грубо нарушили договоры, однако страна сохранила свой авиапарк и расширяет производство техники. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

— Угрозы со стороны представителей недружественных стран были такого размаха, с которым не сталкивалась ни одна страна в мире. Они хотели приземлить наш воздушный флот. Лишить нас неба, — сказал председатель правительства.

Для этого такие государства попрали все нормы законности и пошли на «грубейшие» нарушения международных договоров, цитирует Мишустина РИА Новости.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев сообщил, что «Аэрофлот» до 2030 года приобретет 339 самолетов российского производства: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214.

По словам эксперта, в настоящее время проходят сертификационные испытания на МС-21-310. На этих воздушных судах установлены двигатели и композитные крылья отечественного производства.

Техника Авиация Михаил Мишустин
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