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Зеленский заявил, что по Украине нанесли более 80 ракетных ударов за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Зеленский заявил, что по Украине нанесли более 80 ракетных ударов за сутки
Фото: president.gov.ua

По территории Украины было нанесено 85 ракетных ударов за эти сутки. Об этом во вторник, 15 ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

— 85 ракетных ударов выпущено по Украине, по нашим городам, в большинстве своем — по энергетической инфраструктуре, — сказал он.

По словам Зеленского, еще около 20 ударов могут быть нанесены по территории страны в ближайшее время, передает РИА Новости.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Сообщается, что в столице Украины работают системы ПВО.

Позднее стало известно, что ряд регионов Украины лишился электричества. Так, в Киеве без света осталась половина жителей города.

Заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что ситуация в стране на данный момент критическая.

Спецоперация России на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

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