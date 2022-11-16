Байден попросил у Конгресса более 37 миллиардов долларов для помощи Украине

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Администрация Соединенных Штатов запросила у Конгресса свыше 37 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщило во вторник, 15 ноября, агентство Associated Press.

— Президент Джо Байден просит Конгресс предоставить более 37 миллиардов долларов чрезвычайной помощи Украине, — говорится в сообщении.

Ожидается, что запрос будет утверждать нынешний состав Конгресса, где в обеих палатах преобладают демократы — однопартийцы Байдена.

Власти Соединенных Штатов намерены продолжать предоставлять Украине военную помощь столько, сколько потребуется. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба Пентагона.

В Вашингтоне считают, что с наступлением зимы темпы боевых действий на Украине могут замедлиться, но это не отразится на оказании помощи Киеву со стороны Америки.

11 ноября сообщалось, что представители Республиканской партии высказали беспокойство в связи с зацикленностью администрации президента США Джо Байдена на Украине. Об этом сообщила газета Global Times.

В частности, в публикации отмечаются внутренние проблемы страны: инфляция, аборты, иммиграция, преступления и изменение климата.