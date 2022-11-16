Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

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Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, передает РИА Новости.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В столице Украины работают системы ПВО.

Российская спецоперация на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин смог переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.