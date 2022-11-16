Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Фото: shutterstock

Воздушную тревогу объявили в четырех украинских областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях, передает РИА Новости.

До этого в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. В столице Украины работают системы ПВО.

Российская спецоперация на Украине вышла на новый этап. С 10 октября энергетическую и военную инфраструктуру Украины уничтожают точечными ракетными ударами.

Такая тактика, по мнению экспертов, связана с приходом нового командующего — генерала армии Сергея Суровикина. После этого назначения глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что СВО под руководством Суровикина завершится удачно.

«Вечерняя Москва» собрала факты о новом командующем группировкой. Так, с марта по декабрь 2017 года он был командующим группировкой войск ВС РФ в Сирии. По мнению военных экспертов, именно Суровикин смог переломить ход конфликта в Сирии и организовать разгром формирований террористов.

Украина Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Я вернусь»

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Все мнения
О проекте