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«Со мной ни один мужик столько не жил»: Лолита во время концерта уговорила пару не разводиться

Араз Салехов
Общество
«Со мной ни один мужик столько не жил»: Лолита во время концерта уговорила пару не разводиться
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Российская певица Лолита попыталась отговорить от развода семейную пару во время концерта в Красноярске.

Все началось с того, что муж одной из зрительниц поднялся на сцену и заявил, что жена хочет с ним развестись. Певица решила не оставлять эту историю и тут же спустилась в зал.

— Оля, иди сюда! Оля, ты что, статистику не знаешь? Уведут же сразу, — сказала Лолита женщине в зале.

Когда певица добралась до Ольги, то расспросила ее о причинах развода. По словам женщины, ее «все достало». После Лолита узнала, что пара вместе уже 20 лет.

— Со мной ни один мужик столько не жил! Не разводись, если не пьет. Бывает иногда? Я тоже, бывает, — заявила певица.

После подвела женщину к мужу и запела строчку одной из своих песен «Целуй до взрывов водородных». После этого пара обнялась и поцеловалась под аплодисменты всего зала, сообщает Telegram-канал «Бал дебютанток».

В конце июля певица Лолита на своем концерте в Санкт-Петербурге высмеяла организатора марафонов по исполнению желаний Елену Блиновскую. Со сцены певица заявила, что публика так охотно ходит на концерты Блиновской из-за того, что у нее есть волшебная мантра, которая якобы «изгоняет весь негатив».

Недавно у певицы проходил концерт в Тюмени. После концерта Лолита решила постирать вещи в биде отеля. По словам знаменитости, только в этой части ванной был установлен предохранитель от засоров, позволяющий избегать застоя воды.

Лолита Милявская Концерты Красноярск
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