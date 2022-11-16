Потерявшая сознание в бассейне школьница скончалась в новосибирской больнице

Фото: СК РФ

В Новосибирске возбудили уголовное дело в связи с гибелью ученицы второго класса, которая во время урока физкультуры оказалась без сознания в бассейне. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает СУ СК по Новосибирской области.

По данным ведомства, в минувший вторник в бассейне школы № 197 во время урока физической культуры девочка оказалась в воде без сознания, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии.

— Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась, — говорится в сообщении.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщает РИА Новости.

Похожий случай произошел в столице в начале сентября. По предварительным данным, девочке стало плохо во время тренировочного заплыва. В социальных сетях пишут, что у девочки были проблемы с сердцем, но, по информации «ВМ», у ребенка была справка для посещения бассейна.

В начале октября ученик начальной школы умер во время урока физкультуры в Новосибирской области. По данным следствия, мальчик занимался вместе с остальными детьми. Неожиданно после разминки ему стало плохо, и он упал. Учитель вызвал скорую помощь. Врачи не смогли спасти мальчика, он скончался по дороге в больницу.