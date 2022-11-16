Песков отметил сдержанную реакцию США на взрывы в Польше

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал реакцию Запада на инцидент с падением ракеты в Польше. Свое мнение на этот счет официальный представитель Кремля высказал в среду, 16 ноября.

По его словам, реакция США на случившееся была «более профессиональной», нежели у других стран.

— Еще раз хочу обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран, — отметил Песков.

При этом он заявил, что реакция некоторых западных стран была «оголтело русофобской». Варшава могла бы быть более сдержанной в своих заявлениях, передает слова Пескова РИА Новости.

16 ноября стало известно, что на востоке Польши упала ракета. В результате инцидента погибли два человека. Как утверждал польский МИД, снаряд был российского производства. Однако президент республики Анджей Дуда заявил, что власти не обладают точными доказательствами принадлежности снаряда.

Позже агентство Associated Press сообщило, что упавший в Польше снаряд был выпущен украинскими военными. По данным СМИ, таким образом они хотели сбить российскую ракету.

Военный эксперт Владимир Гундаров в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что падение ракет на территории Польши не является политической провокацией, это всего лишь технический сбой, который был вызван некорректно работающей системой наведения украинской ПВО.